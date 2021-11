Udinese-Sassuolo | Gotti: ”Dovevamo chiuderla prima. Deulofeu…”

Al termine della partita della Dacia Arena, mister Luca Gotti ha analizzato la prestazione dei suoi calciatori

Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole.''Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento consapevole. Nel primo tempo, alla prima difficoltà, lo abbiamo perso e si è visto. La partita si incanala bene poi c'è questo infortunio (errore Silvestri) e per venti minuti paghiamo tantissimo. Non solo perdiamo le distanze e concediamo al Sassuolo due o tre occasioni, ma sbagliamo anche cose semplici. L'aspetto era estremamente complicato. Poi con calma, a fine primo tempo, complice il gol di Molina, siamo tornati in partita. Abbiamo tirato fuori personalità. Una caratteristica del Sassuolo è questa gestione della palla molto con la linea difensiva, aspettando l'imbucata. Sono molto dotati dal punto di vista del palleggio. Dovevamo chiudere prima la partita. Cambio di modulo? Io non credo che sia giusto pensare di cambiare le pietanze tutte le volte. Ci sono alcune partite in cui con il 3-5-2 sei costretto a troppe scalate, come oggi. La partita contro il Torino sarà completamente diversa a quella di oggi''.