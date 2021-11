Udinese-Sassuolo | Gotti: ”Vi spiego il motivo del cambio di modulo”

L'Udinese vuole tornare alla vittoria dopo 8 partite. Ecco le parole dei protagonisti prima del match contro il Sassuolo

Redazione

L'Udinese non può più permettersi passi falsi. Dopo otto partite consecutive senza vittoria, i bianconeri devono tornare a vincere. La panchina di Luca Gotti traballa ed ogni risultato negativo può risultare fatale per il futuro del tecnico veneto. Tra circa un' ora, i friulani affronteranno il Sassuolo reduce dal ko per 2-1 contro l' Empoli. Sarà un match teso ed equilibrato. Nel frattempo, Scopri assieme a noi le parole dei protagonisti, in zona mista, prima del match.

Parla Samir

Il difensore brasiliano è intervenuto ai microfoni di Dazn. ''È stata una settimana dura e delicata per tutti. Passare quattro giorni lontano dalla famiglia non è facile ma abbiamo parlato molto e spero che oggi sapremo mettere in pratica quanto discusso. Io sono ad Udine da molti anni e sono felicissimo di indossare questa maglia. Sono in una società molto importante e io voglio rappresentare al meglio questo club. Dobbiamo dare una direzione ai giovani, sono tanti e hanno bisogno di aiuto da parte dei più esperti. Sassuolo? E’ una squadra a cui piace avere spesso il controllo del pallone, come a noi, quindi sarà una partita delicata in cui chi sbaglierà di meno avrà la meglio. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile oggi e alzare la testa perché a noi interessano i 3 punti''.

L'intervento di Gotti

Successivamente è stato il turno di mister Gotti. ''Il campionato ha preso una fisionomia diversa da quella degli scorsi anni anche in virtù dei giocatori che sono cambiati. Vorremmo spostare il baricentro più in avanti così da portare con facilità molti giocatori offensivi, che quest’anno abbiamo a disposizione. Cambio di modulo? Abbiamo provato questa soluzione in diversi momenti della partita e in questo percorso abbiamo cercato di trovare un piano B per cercare di sfruttare le caratteristiche di tutti i giocatori della nostra rosa. Di fatto chi guarderà la partita oggi vedrà in campo molti giocatori offensivi e di qualità. In questa settimana mi sono concentrato sulla partita in generale e su tutti i vari aspetti che la compongono, ho cercato di focalizzarmi sul tipo di partita che dobbiamo fare noi e dovremo affrontarla senza farsi distrarre da altro''. Nel frattempo, ecco le formazioni ufficiali. Ci sono tante sorprese <<<