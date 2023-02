Udinese-Sassuolo / Il match è alle porte: ecco tutti i possibili assenti

La partita di campionato contro il Sassuolo è alle porte. Ecco quali possono essere i giocatori costretti ad alzare bandiera bianca: le ultime

Il prossimo incontro di campionato sta per arrivare e la squadra guidata da Andrea Sottil ha un solo obiettivo: tornare a vincere. Questo inizio di 2023 è stato (senza ombra di dubbio) tutt'altro che positivo. Si parla di una squadra che ha cercato in tutti i modi di replicare le prestazioni di inizio anno, ma spesso ha vanificato tutti i suoi sforzi per via della mancanza di cattiveria, soprattutto sotto porta. Adesso inizia un nuovo campionato all'inseguimento dopo aver perso la settima posizione. La Conference League non dista molto, ma se si vuole raggiungere occorre cambiare senso di marcia. Nel frattempo non perdere tutte le ultime sui possibili assenti in vista del match di domenica. Due squadre che saranno rimaneggiate.

Partiamo dall'Udinese: il team sa benissimo che dovrà fare a meno del suo numero dieci per il resto della stagione, anche se resta ancora fiduciosa sulle qualità del neo arrivato Florian Thauvin. Proprio il francese potrebbe giocare titolare nel corso del match di domenica. Assieme a Deulofeu non ci saranno anche Ilja Nestorovski e Adam Masina, il secondo continua a lavorare ma per il momento non è ancora riuscito a tornare sul campo con i compagni. Ultimo ma non meno importante è Roberto "El Tucu" Pereyra. Il centrocampista argentino sta ancora seguendo un programma differenziato, chissà se riuscirà a tornare già questa domenica.

Casa Sassuolo — I neroverdi sono alle prese con diverse assenze e soprattutto la squalifica di un difensore titolarissimo. Il centrale che alza bandiera bianca è Rogerio. Il giocatore brasiliano ha accumulato una giornata di squalifica pe via delle troppe ammonizioni. Non solo il difensore, ma anche altri giocatori saranno costretti ad alzare bandiera bianca. Al momento è difficile possa rientrare la prima punta Andrea Pinamonti. Un grande investimento che potrebbe restare ancora ai box per via di un problema muscolare.