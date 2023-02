Notizie Udinese – Le ultime sugli infortuni di Pereyra, Deulo e Nestorovski

La squadra bianconera non può fare altro che attendere i rientri sul campo da gioco di alcuni dei suoi componenti più importanti: il punto

Redazione

L'Udinese oggi ricomincerà a lavorare intensamente in vista dei suoi prossimi incontri di campionato. Sicuramente non sarà un momento facile per la maggior parte dei giocatori, visto che questo inizio di 2023 ha messo sotto osservazione tutti i talenti per via delle prestazioni abbastanza sottotono. Adesso non si può fare altro che continuare a lavorare e soprattutto attendere il rientro di alcuni dei talenti più importanti del team sotto tutti i punti di vista. Ecco quando potranno tornare sul campo da gioco e fare la differenza calciatori come il Tucumano Pereyra. Il difensore centrale o esterno a cinque Adam Masina e l'attaccante degli ultimi minuti Ilja Nestorovski.

In casa Udinese non filtra ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Deulofeu. L’attaccante spagnolo si è appena sottoposto ad un intervento chirurgico di rinforzo muscolare al ginocchio destro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’operazione è perfettamente riuscita, ma i tempi di recupero rimangono tuttora da valutare. Corre il rischio per la squadra di Sottil di fare a meno di Deulofeu per tutto il resto della stagione, per poi riaverlo nuovamente a disposizione solamente quest’estate. Filtra ottimismo, invece, per quanto riguarda le condizioni di Pereyra. Il centrocampista argentino, infatti, è fuori da 20 giorni a causa di un affaticamento muscolare. Il problema sembra superato per il Tucu, che nei prossimi giorni proverà a rientrare in gruppo con i compagni, per essere poi presente nel match casalingo di Domenica 12 Febbraio contro il Sassuolo.

Masina e Nesto — Quando parliamo di Masina, parliamo di un vero e proprio guerriero. Il difensore marocchino sta dando tutto per tornare sul campo da gioco nonostante un infortunio davvero pesante. Al momento la prima data del suo rientro si pianifica intorno ai primi di Marzo. Allo stesso tempo Nestorovski potrebbe rientrare già nel corso dei prossimi incontri di campionato e dare una mano alla coppia Beto-Success che sta rendendo al di sotto delle aspettative. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del match contro il Sassuolo. Possibile sorpresa in attacco <<<