Sassuolo-Udinese | Parla Solet: “Oggi in campo solo per i tre punti”

L'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Sassuolo di coach Fabio Grosso sono pronte per dare il via alla domenica di calcio nella massima serie del campionato italiano. Una partita complessa tra le parti, con le squadre che hanno bisogno dei tre punti allo stesso modo. Nel prepartita ha fatto il punto un perno della difesa bianconera, stiamo parlando di Oumar Solet.