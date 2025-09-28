L'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Sassuolo di coach Fabio Grosso sono pronte per dare il via alla domenica di calcio nella massima serie del campionato italiano. Una partita complessa tra le parti, con le squadre che hanno bisogno dei tre punti allo stesso modo. Nel prepartita ha fatto il punto un perno della difesa bianconera, stiamo parlando di Oumar Solet.
Sassuolo-Udinese | Parla Solet: “Oggi in campo solo per i tre punti”
L'Udinese e il Sassuolo continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultime
"Dopo la debacle con il Milan abbiamo imparato la lezione e di conseguenza oggi scendiamo sul campo da gioco con un solo obiettivo: i tre punti. Possiamo fare meglio di partita in partita, ma logicamente dobbiamo rimanere concentrati. Quella di oggi è una sfida decisamente importante". Restando sul match, passiamo alle scelte dei due tecnici. Le ufficiali di Sassuolo-Udinese <<<
