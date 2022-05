Sassuolo – Udinese / Le parole di Nuytinck: “Il gol lo dedico…”

Il team bianconero ha dato tutto sul campo da gioco, ma si è dovuto accontentare di un pareggio. Ecco il commento dei protagonisti

Il team bianconero conclude la sua terz'ultima partita della stagione. Un match molto divertente e giocato ad alti ritmi per tutti e novanta i minuti, la squadra friulana è stata costretta ad inseguire per gran parte dell'incontro fino al pareggio del capitano Bram Nuytinck. Il capitano si è sicuramente tolto un peso di dosso, visto anche le ultime settimane che ha passato. Alla fine l'incontro è terminato con un pareggio dalla mille emozioni, che però non serve a nessuno dei due team in questione. L'Udinese si trova ancora a tre punti dalla parte sinistra della classifica. Intanto non perderti le parole dei protagonisti al termine del match. Ha detto la sua proprio l'autore del pareggio.