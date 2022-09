News Udinese – Sassuolo alle porte / Il punto sulla seduta odierna

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi impegni. Ecco il punto sull'allenamento odierno per gli uomini di Andrea Sottil

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di campionato. Si parla di una società che non vede l'ora di fare la differenza e dura la sua su tutti gli ambiti. Sicuramente non sarà un'annata semplice, ma l'avvio è stato dei migliori e questo permette a tutti i fans di sognare in grande. Dopo le tre vittorie di fila con il Monza, la Fiorentina e la Roma, si vuole continuare a sorprendere e giocare il proprio calcio. Il mister Andrea Sottil sta cercando di preparare al meglio la squadra in vista del prossimo impegno contro il Sassuolo. Ecco tutte le ultime che arrivano dal centro sportivo Bruseschi.

Questa mattina è andata in scena la penultima seduta di allenamento prima della partenza per Sassuolo o meglio per Reggio Emilia (sede del Mapei Stadium). I giocatori hanno dato il massimo sul campo da gioco per preparare al meglio quello che è un incontro tutt'altro che banale. Nello specifico, l'allenamento si è diviso in una sola parte e un lavoro unico. Tutto il team ha eseguito lavori di tattica propensi ad arginare le manovre offensive della società avversaria. L'Udinese è pronto per lo scontro e il calendario degli impegni resta veramente molto fitto.

I prossimi appuntamenti

L'Udinese continuerà a lavorare anche domani mattina e solo dopo la conferenza stampa del mister Andrea Sottil partirà per l'Emilia Romagna. Il match è in programma per domenica pomeriggio alle ore 15 e sarà il primo incontro per i bianconeri nell'orario canonico della Serie A. Cambiando rapidamente discorso, però, non perdere tutte le ultime sul capitano bianconero. Il Tucu Pereyra sta giocando una stagione al di sopra delle aspettative, confermandosi fondamentale per la squadra delle zebrette. Solo che c'è un problema ed in questo momento il capitano rischia davvero tanto. Ecco cosa sta succedendo all'ex River Plate <<<