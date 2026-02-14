Udinese-Sassuolo | Runjaic in conferenza: “Zaniolo in attacco? Vi dico…”

La sfida riscatto per la squadra bianconera è alle porte. Dopo la prova contro il Lecce ci si aspetta molto da questa sfida con il Sassuolo. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di mister Runjaic .

”Sappiamo bene che squadra ci aspetta, all’andata abbiamo approcciato male e concesso subito dei gol. Dobbiamo fare meglio di Lecce ed essere più energici per fare male a questo Sassuolo”.

Il punto in attacco

”Zaniolo è un elemento fondamentale per noi in cui nutro moltissima fiducia e spero possa tornare nelle migliori condizioni, però è umano ed ha bisogno di tempo per recuperare definitivamente. In attacco non conta solo il centravanti, visto che deve essere messo nelle condizioni per fare la differenza”.