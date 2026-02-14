Udinese-Sassuolo | Runjaic in conferenza: “Zaniolo in attacco? Vi dico…”

La sfida riscatto per la squadra bianconera è alle porte. Dopo la prova contro il Lecce ci si aspetta molto da questa sfida con il Sassuolo. Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di mister Runjaic.
Le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic alla vigilia del match riscatto con il Sassuolo di Fabio Grosso. Ecco la conferenza LIVE
Che partita si aspetta?—
”Sappiamo bene che squadra ci aspetta, all’andata abbiamo approcciato male e concesso subito dei gol. Dobbiamo fare meglio di Lecce ed essere più energici per fare male a questo Sassuolo”.
Il punto in attacco—
”Zaniolo è un elemento fondamentale per noi in cui nutro moltissima fiducia e spero possa tornare nelle migliori condizioni, però è umano ed ha bisogno di tempo per recuperare definitivamente. In attacco non conta solo il centravanti, visto che deve essere messo nelle condizioni per fare la differenza”.
