L’Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e tra sole ventiquattro ore si scenderà sul campo da gioco per una sfida che potrebbe dire molto sul futuro della stagione. Il Sassuolo è alle porte, non perdiamo un secondo ed andiamo con la probabile formazione che potrebbe mettere sul campo mister Kosta Runjaic.
News Udinese – Il Sassuolo è alle porte: la probabile di Runjaic
Il Sassuolo è arrivato ed è il momento di una sfida decisamente importante per il campionato dell’Udinese. Ecco tutti i dettagli
Udinese (3-5-1-1): Maduka Okoye; Nicolò Bertola, Thomas Kristensen, Oumar Solet; Kingsley Ehizibue, Lennon Miller, Jesper Karlstrom, Arthur Atta, Jordan Zemura; Arthur Atta; Nicolò Zaniolo. All: Kosta Runjaic
