Udinese-Sassuolo | Le scelte di Runjaic e Grosso: le probabili

Un match importante tra due squadre che vogliono dare una svolta al loro campionato e tirarsi fuori dal limbo in cui sono immerse in questo istante. Visti i risultati emersi dagli altri campi, sembra esserci un'occasione d'oro sia per il Sassuolo che per l'Udinese. Non perdiamo un istante ed andiamo con le probabili formazioni da una parte e dall'altra.