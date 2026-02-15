Un match importante tra due squadre che vogliono dare una svolta al loro campionato e tirarsi fuori dal limbo in cui sono immerse in questo istante. Visti i risultati emersi dagli altri campi, sembra esserci un'occasione d'oro sia per il Sassuolo che per l'Udinese. Non perdiamo un istante ed andiamo con le probabili formazioni da una parte e dall'altra.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Sassuolo | Le scelte di Runjaic e Grosso: le probabili
udinese
Udinese-Sassuolo | Le scelte di Runjaic e Grosso: le probabili
La sfida tra l'Udinese di mister Runjaic ed il Sassuolo di Fabio Grosso è alle porte. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le probabili
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue ,Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Bayo. All. Runjaic
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nuova freccia sulla fascia? Colpo a costo 0 <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA