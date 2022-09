Sassuolo-Udinese / Le parole di Sottil: “Il Sassuolo è un’ottima squadra”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra non vede l'ora di continuare a sorprendere dopo le tre vittorie di fila ottenute con Monza, Fiorentina e Roma. Adesso arriva un altro impegno da non sottovalutare contro una squadra che sa fare un bel gioco e non si arrende mai (nonostante le assenze): il Sassuolo di Alessio Dionisi. Ai microfoni di DAZN ha presentato l'incontro anche il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil. Ecco le parole del mister in vista del match che inizia tra qualche ora.