Sassuolo 3-1 Udinese | Il top e flop: ecco chi sale e chi scende

Lorenzo Focolari Redattore 28 settembre - 14:35

La sfida tra il Sassuolo e l'Udinese è andata in scena in quel di Reggio Emilia. Una sconfitta che fa male agli uomini di mister Kosta Runjaic che erano chiamati alla ripresa, dopo una prestazione tutt'altro che convincente contri i rossoneri di Milano. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo al top ed al flop

IL TOP — Il calciatore che più di tutti sorprende nel corso di questo incontro di campionato è Arthur Atta. Di partita in partita le sue giocate sembrano essere sempre in continua crescita. Un calciatore che è pronto definitivamente al salto di qualità e lo sta dimostrando in tutti i modi possibili ed immaginabili.

IL FLOP — Nel corso di questa sfida c'è più di qualche profilo che delude. Uno su tutti è senza ombra di dubbio Jakub Piotrowski. La prestazione convincente di San Siro sembra essere solo un lontano ricordo. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Sassuolo-Udinese <<<