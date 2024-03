Tiene banco la possibile scelta di mister Gabriele Cioffi dell'Udinese in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo di Davide Ballardini. Un match che non si potrà assolutamente sbagliare e in cui bisogna fare le scelte migliori per poter portare a casa i tre punti finali.

Il vero punto di domanda riguarda il mediano titolare, ci sarà ancora spazio per lo spagnolo Oier Zarraga? Il calciatore ex Bilbao sta trovando pochissimo spazio, ma quando gioca dal primo minuto o subentra a gara in corso sta sempre dicendo la sua, come testimoniano i gol contro i biancocelesti e contro il Torino. Adesso non è che potrebbe arrivare il cambio definitivo con il brasiliano Walace.