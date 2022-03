Udinese / Con l’infortunio alle spalle il ragazzo scalpita: vuole la titolarità!

1 di 2

Tante risposte

Isaac Success e Walace

Il match di sabato interamente a tinte bianconere aveva molte finalità. Come prima cosa mister Cioffi non poteva permettere alla viglia di un aprile infuocato di far perde la forma fisica lasciando fermi i suoi a lungo.

In secondo piano ma comunque non da evitare c'è la voglia del mister di constatare quanto i suoi ragazzi (quelli meno impiegati in particolare) vogliano dimostrare di essere pedine più che valide alla causa bianconera. Tante risposte si aspettava e tante risposte ha ricevuto mister Cioffi che salvo i nazionali (ancora assenti) ha visto i suoi più carichi che mai.

In particolar modo è spiccata la prestazione di un giocatore in particolare che dopo le noie fisiche ha dimostrato, seppure si trattasse di un'amichevole, di stare bene e di volere assolutamente una maglia da titolare in vista dei prossimi impegni. Ma basta con le chiacchiere: ecco il calciatore in questione! <<<