Udinese – Scatta l’emergenza / Quattro assenti verso Venezia

Il team bianconero ha ricominciato ad allenarsi sui campi del Bruseschi. Il prossimo match si avvicina e bisogna continuare al meglio

Redazione

Il team bianconero ha iniziato la sua preparazione verso il prossimo incontro di campionato. Si parla di una partita tutt'altro che semplice e che potrebbe far notare diversi problemi agli uomini di Gabriele Cioffi, dato che dall'altra parte del campo ci sarà il Venezia di Paolo Zanetti alla ricerca di importantissimi punti salvezza. La società bianconera, però, non vuole stare a guardare e di conseguenza si lavora intensamente sui campi del Bruseschi per poter preparare l'incontro nel migliore dei modi. Oggi sui campi d'allenamento non sono arrivate belle notizie. Sembra potersi aprire una vera e propria emergenza. La squadra dovrà fare a meno di diversi componenti.

I protagonisti

Si parla di giocatori che sono parte integrante del team, che fino a questo punto hanno fatto la differenza e condotto la società nelle zone tranquille della classifica. Il primo assente è Marco Silvestri che era già acciaccato prima dell'incontro con il Cagliari e di conseguenza rimane a riposo per poter recuperare al meglio. Il secondo è il difensore centrale Nehuen Perez che da diverso tempo è alle prese con problemi fisici muscolari che lo tengono lontano dai campi. Le sorprese non finiscono qua, perché anche Destiny Udogie non era presente al Bruseschi e ultimo ma non meno importante lo spagnolo Gerard Deulofeu. Si lavora e si pensa già alle date del rientro, Cioffi li vuole tutti.

Il rientro

Per l'estremo difensore Marco Silvestri e l'esterno sinistro Destiny Udogie il recupero dovrebbe esserelampo e già domani mattina i giocatori sono convocati proprio per l'allenamento. Invece la situazione che riguarda lo spagnolo e l'argentino. Il primo dovrebbe rientrare per domenica, ma al momento svolge ancora del lavoro differenziato. Il secondo, invece, continua con degli esercizi personalizzati e dovrebbe essere solo questione di tempo prima di un suo rientro nel gruppo.