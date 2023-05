News Udinese – Scatta l’emergenza di squadra / Sottil fa la conta

Il tecnico sa che in questo momento non può chiedere più nulla alla sua squadra. In queste ore è partita una vera e propria emergenza

Dopo la trasferta di ieri pomeriggio in quel di Salerno, il nuovo sogno del tecnico Andrea Sottil è quello di finire il prima possibile questa stagione. Siamo a cinque sconfitte consecutive e soprattutto una miriade di infortuni che hanno praticamente dimezzato il team. Anche ieri durante la sfida sono arrivati altri due forfait che sicuramente non fanno ben sperare, il primo è quello di Adam Masina che sembra essersi stirato. Il secondo è Marvin Zeegelaar che è uscito anticipatamente dal campo per via di una doppia ammonizione. Entrambi non ci saranno nel prossimo match in casa contro i bianconeri di Max Allegri, ma non sono gli unici.

Oltre i due difensori appena citati, dovranno alzare bandiera bianca anche altri calciatori molto importanti come il centravanti Isaac Success che da un mese a questa parte non riesce più a mettere piede su un campo da calcio giocato. Anche Gerard Deulofeu è da diversi mesi out e non abbiamo ancora nessuna certezza sulla sua possibile data di rientro. L'operazione subito non è delle più facili da smaltire e di conseguenza serve davvero tanto lavoro prima che la squadra possa riaverlo in gruppo. Non dimentichiamo anche Festy Ebosele e Kingsley Ehizibue, alle prese con infortuni che li costringeranno a stare fuori dal campo anche domenica. Oltre agli infortunati ci sono anche i malconci in vista del prossimo incontro.

Sono in dubbio — Diversi calciatori sono ancora in dubbio proprio perché non al meglio delle loro condizioni. Il primo è il brasiliano Rodrigo Becao che ieri non è riuscito a scendere sul campo da gioco. Poi ci sono anche Tolgay Arslan e Beto, il turco non gioca titolare da diverso tempo per via di una frattura al naso e Beto, invece, continua a non essere al meglio.