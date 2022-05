News Udinese – La scelta dell’ex bianconero / Karnezis guarda al futuro

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

La società bianconera si sta avvicinando alla prossima stagione , stiamo parlando di un'annata che sarà molto importante per tutta la società. C'è da riconfermare quanto di buono fatto fino ad oggi e soprattutto vedere i progressi dei vari giovani all'interno del progetto dei Pozzo. Sicuramente solo con la decisione di una nuova guida tecnica si potranno tracciare le prime linee guida. Di conseguenza resta una semplice questione di tempo prima che tutta la squadra possa essere visionata dal nuovo mister. In pole position troviamo sempre l'ex Andrea Sottil che, però, deve ancora firmare la rescissione consensuale con l'Ascoli. Oggi è arrivata una novità che riguarda un altro giocatore che ha già vestito la casacca bianconera. Scopri chi è il talento al centro dell'articolo.

Sotto la guida dei tecnici friulani è cresciuto a dismisura e prestazione dopo prestazione è riuscito a guadagnarsi un posto in una delle squadre più prestigiose di tutto il panorama calcistico italiano: il Napoli. Proprio due stagioni fa, però, il suo contratto con la società campana è terminato e di conseguenza ha provato una nuova esperienza in un team francese. Se ancora non si fosse capito chi è il protagonista, adesso ve lo annunciamo: Orestis Karnezis . Ecco la decisione dell'estremo difensore greco riguardo il suo futuro.

Ebbene sì, la sua prossima squadra non sarà più il Lens visto che il contratto è giunto al termine e non sarà rinnovato. Ora bisognerà cercare una nuova destinazione, anche se a 36 anni compiuti è una situazione tutt'altro che semplice o scontata. Il rapporto con la società transalpina non era mai sbocciato, visto che in due stagioni è riuscito a collezionare una sola presenza e pure in Coppa di Francia. Intanto non perdere tutte le ultime sulla squadra. Due talentini sono stati chiamati dalla nazionale. Un premio alla stagione <<<