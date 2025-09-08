L'attacco dell'Udinese è stato totalmente rinnovato. Rispetto all'anno precedente, sono rimasti solo Keinan Davis e Iker Bravo. Nella sfida contro il Verona, si è percepita la carenza di inventiva. La dirigenza ha tentato di migliorarla negli ultimi giorni di mercato, aggiungendo come tocco finale Nicolò Zaniolo.
Udinese – Due posti per sei punte! Le scelte di mister Runjaic
Il tecnico dell'Udinese ha una bella varietà di opzioni per il suo attacco: ecco i sei profili di questa stagione
Tuttavia, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, sono giunti anche Adam Buksa, un attaccante molto apprezzato da Runjaic, e Vakoun Bayo, proveniente dal Watford, che porta con sé velocità e abilità tecniche. Inoltre, Idrissa Gueye è stato disponibile dal Metz, una mossa in ottica futura, al pari di Lennon Miller.
Già a Pisa Runjaic può avvalersi di una nuova abbondanza in attacco, anche dopo la cessione del giovane Pejicic, mandato in prestito al Maribor per ricevere minuti di gioco. Le ultime di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità <<<
