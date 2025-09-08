Udinese – Due posti per sei punte! Le scelte di mister Runjaic

Il tecnico dell'Udinese ha una bella varietà di opzioni per il suo attacco: ecco i sei profili di questa stagione

L'attacco dell'Udinese è stato totalmente rinnovato. Rispetto all'anno precedente, sono rimasti solo Keinan Davis e Iker Bravo. Nella sfida contro il Verona, si è percepita la carenza di inventiva. La dirigenza ha tentato di migliorarla negli ultimi giorni di mercato, aggiungendo come tocco finale Nicolò Zaniolo.