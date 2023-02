Notizie Udinese | Le scelte di Sottil, le parole di Dionisi, lo Zac… | La raffica

Vigilia di una sfida delicata in casa Udinese. Sottil recupera i pezzi pregiati per la delicata sfida di domenica e lancia dal primo minuto il neo acquisto Thauvin. Gli uomini di Dionisi, in forma strepitosa, riabbracciano i recuperi di Lopez e Pinamonti e tentano il colpaccio in trasferta. Servirà un'Udinese diversa per invertire la rotta delle ultime gare. In attesa del prossimo match contro gli emiliani, non perdiamo altro tempo e vediamo le notizie più importanti delle ultime 24 ore in casa bianconera <<<