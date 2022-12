Notizie Udinese / Le scelte di Sottil per la sfida di domani alla Cremonese

Il tecnico piemontese è pronto a schierare l'undici titolare per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato

Redazione

Una prestazione a tratti molto convincente quella offerta dagli uomini di Sottil, contro un Lecce con cui a novembre non erano andati al di là di un pareggio. L’ex tecnico dell’Ascoli ha effettuato numerosi cambi, con l’obiettivo di schiarirsi le idee in vista del match con l’Empoli del prossimo 4 gennaio. L’Udinese ospiterà gli azzurri di Paolo Zanetti per poi far visita, dopo soli tre giorni, alla Juventus di Massimiliano Allegri, in una sfida che si preannuncia incandescente.

L’ultima amichevole che affronteranno i bianconeri è quella di domani pomeriggio con la Cremonese, un’altra squadra che avevano incrociato non molto tempo fa: lo scorso 30 ottobre finì a reti bianche allo “Zini”, con un’occasionissima sprecata da Deulofeu nei minuti finali. La squadra grigiorossa venerdì ha fermato un avversario ostico come il Torino in amichevole (0-0), dopo i test poco probanti contro Salsomaggiore e Desenzano. Per Massimiliano Alvini e i suoi uomini ci sarà un “battesimo” di fuoco mercoledì prossimo, quando ospiteranno la Juventus davanti al proprio pubblico. La Cremonese è momentaneamente terzultima in classifica ed è l’unica squadra che ancora non ha vinto una partita.

Le scelte di Sottil — Sottil opta per il classico 3-5-2, ma la notizia arriva dall'infermeria, dove Udogie ha finalmente recuperato ed è pronto a riprendersi il posto sull'out di sinistra. A centrocampo dovrebbe tornare Arslan, mentre in avanti ancora spazio alla coppia Success/Beto. La probabile formazione: Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Il coach dei neroazzurri Simone Inzaghi si è innamorato di un difensore centrale. Rodrigo Becao vuole cambiare aria <<<