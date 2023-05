Udinese-Sampdoria / Scelto l’arbitro dell’incontro: tutti i precedenti

L'Udinese si prepara al prossimo match di campionato. Dopo il pareggio con il Napoli la testa è già alla sfida con la Sampdoria di Stankovic

Redazione

L'Udinese ha messo la parola fine sul turno infrasettimanale con un incontro di campionato molto importante contro il Napoli di Luciano Spalletti. La sfida ha dimostrato come la società ha tutte le carte in regola per fare la differenza, ma allo stesso tempo che manca di un aspetto fondamentale: la continuità. Adesso non si può fare altro che puntare ai prossimi incontri e dare dimostrazione a tutti che il team ha una grande voglia di fare la differenza e soprattutto di scalare la classifica finale. Nel frattempo proprio in queste ultime ore è stata decisa la quaterna arbitrale con tanto di assistenti VAR che dirigeranno il prossimo match di campionato. Ecco tutte le info più importanti.

Come direttore di gara è stato scelto Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Assieme a lui ci saranno i due assistenti: Tegoni e Ricci. Come quarto uomo è stato chiamato Perenzoni. Al Video Assistence Referee ci sarà Di Martino e come suo assistente Marinelli. Ricordiamo a tutti che anche questa partita potrebbe essere decisiva per un fronte, quello salvezza. In caso di sconfitta della Sampdoria e soprattutto della vittoria di una tra il Verona e lo Spezia, i genovesi sarebbero la prima squadra ad abbandonare ufficialmente il nostro campionato. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti con questo direttore di gara.

I precedenti — Baroni ha diretto già qualche gara nel massimo campionato italiano, ma ad oggi non è ancora mai stato arbitro né per la Sampdoria né per l'Udinese di Andrea Sottil. Il suo primo incontro in Serie A è stato il 2-2 tra Cagliari e Sassuolo della passata stagione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di campionato andato in scena ieri sera. Ecco i voti che sono stati assegnati ai calciatori bianconeri. Le pagelle della redazione di Udinese e Napoli <<<