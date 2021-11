Notizie Udinese – Scelto l’arbitro del match contro il Sassuolo

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la dodicesima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Partito ufficialmente il ritiro, l'Udinese ha nel mirino la gara di domenica contro il Sassuolo. Inutile dire che sarà una partita fondamentale. I bianconeri non vincono dalla trasferta di La Spezia del 12 settembre. E’ passato veramente troppo tempo. Serve una svolta. Tuttavia, anche gli emiliano vogliono conquistare i tre punti, visto che nell'ultimo turno sono stati sconfitti, in casa, dall' Empoli. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dei friulani.

Designazione arbitrale

Sarà Federico Dionisi, della sezione di L'Aquila, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena domenica 7 novembre alle ore 15. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Lombardi e Mokhtar e dal quarto uomo Minelli. Al Var Guida, mentre all'Avar Carbone. Il fischietto abruzzese non ha mai diretto l'Udinese, mentre con i neroverdi c'è un unico precedente, datato 16 marzo 2019 in occasione della gara tra Sassuolo e Sampdoria terminata 3-5. In questa stagione, il singor Dionisi ha diretto quattro match, di cui uno di serie A e tre di Serie B. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di mister Luca Gotti.

Il tecnico è dubbioso

Luca Gotti non ha intenzione di cambiare modulo. Spazio al solito 3-5-2. In porta ed in difesa giocheranno i titolari. A destra c'è Molina, mentre a sinistra potrebbe partire dal primo minuto Destiny Udogie a discapito di Stryger Larsen. A centrocampo tornerà titolare Walace dopo l'iniziale panchina di San Siro. Ai suoi fianchi ci saranno Pereyra e Makengo, in vantaggio su Arslan. In attacco, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Beto. Ballottaggio aperto tra Deulofeu e Success con lo spagnolo favorito. Dovrebbe essere ancora out Nacho Pussetto. Nel frattempo, Marino pensa già al calciomercato. Occhi su un esterno biancoceleste. Ecco di chi si tratta <<<