Udinese-Salernitana | Scelto l’arbitro per l’incontro: i precedenti

La banda di Sottil si avvicina al prossimo impegno in campionato. Dopo la sconfitta per 4-2 rifilata dai rossoneri all'esordio, i bianconeri non possono steccare di nuovo. L'avversario è ostico, soprattutto dopo le ultime novità di mercato che hanno portato in dote a Nicola nuovi giocatori da utilizzare. L'Udinese, dal canto suo, recupera dal '1 minuto Destiny Udogie, volato a Londra nei giorni scorsi per sostenere le visite mediche con il Tottenham di Antonio Conte. Intanto nelle ultime ore è stato selezionato il direttore di gara che seguirà da vicino il prossimo incontro di campionato. Ecco di chi stiamo parlando.

A dirigere Udinese-Salernitana è stato designato da Rocchi il fischietto di Bologna Gianluca Aureliano . L'arbitro sarà assistito da Bindoni e Imperiale. Il quarto uomo sarà Perenzoni, mentre in sala VAR ci sarà Nasca, accompagnato dal suo assistente Paganessi. Per lui sarà la prima direzione stagionale in A, la prima in una gara dei bianconeri. Questi i precedenti con le due squadre:

Aureliano ha arbitrato i friulani 6 volte in carriera (di cui 2 in Coppa Italia) per un bilancio di 3 vittorie (con la Lazio, nel 1-3 per l'Udinese del 29/11/2020, con il Sudtirol, dove i bianconeri hanno avuto la meglio per 3-1 del 18/8/2019 e con il Benevento, gara vinta dai friulani per 2-0 il 10/12/2017), 1 pareggio (in Chievo - Udinese 0-0 del 5/2/2017) e 2 k.o.( Uno contro la Juventus per 4-0 e uno l'ultima volta che ha arbitrato l'Udinese, ovvero il 14 maggio scorso in occasione di Udinese-Spezia 2-3). Ha invece diretto la Salernitana in ben 15 occasioni per un bilancio di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta il 12 settembre 2021 in Torino-Salernitana 4-0. Un bilancio quindi tutto sommato positivo per gli uomini di Sottil, chiamati a confermare questo trend positivo anche sabato alle 18,30 alla Dacia Arena. I due mister iniziano a pensare alle scelte da prendere sull'undici titolare. Ecco chi potrebbe scendere sul campo da gioco <<<