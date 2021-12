Notizie Udinese – Scelto l’arbitro per il prossimo match

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la diciassettesima giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell' Udinese

Redazione

In casa Udinese sono ore di profonda riflessione. Il futuro di mister Luca Gottiè appeso ad un filo. Ieri, i bianconeri hanno buttato al vento l'ennesima partita. La società è molto arrabbiata e non sono esclusi colpi di scenza. Tuttavia, c'è da prendere una decisione in fretta. Sabato sera, i friulani ospiteranno alla Dacia Arena i ragazzi di mister Pioli, primi in classifica. Servirà un'impresa. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Francesco Fourneau, della sezione di Roma, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena sabato 11 dicembre alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Paganessi e Schirru e dal quarto uomo Di Martino. Al Var Banti, mentre all'Avar Valeriani. Il signor Fourneau ha diretto solo una volta l'Udinese, in occasione della gara persa al Franchi 3-2 contro la Fiorentina. Un precedente anche con i rossoneri: 2-2 con il Parma. In questa stagione, il fischietto romano ha arbitrato quattro gare di Serie A, tre di Serie B ed una di Coppa Italia. In attesa di questo match, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.

I dubbi di Gotti

Attualmente, Gotti è ancora l'allenatore dell'Udinese. Perciò, proviamo ad ipotizzare l'undici che schiererà contro la capolista. L'emergenza indisponibili non è del tutto superata. Walace e Molina saranno a disposizione, ma non ci sarà lo squalificato Samir. Becao non dovrebbe recuperare. In difesa si preparano ad agire Molina, Nuytinck, Udogie ed uno tra Perez e De Maio. A centrocampo tornerà Walace al fianco di Arslan. Deulofeu e Soppy potrebbero essere riproposti come esterni alti, con Beto e Success a guidare l'attacco. Tuttavia, non sono escluse sorprese. Nel frattempo, vi riproponiamo le pagelle di Empoli-Udinese. Diverse le insufficienze. Ecco tutti i voti <<<