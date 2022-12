Notizie Udinese – Scelto l’attacco per il West Ham / Spazio al nuovo tandem

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri e proprio domani si scenderà in campo per un amichevole di alto livello

Domani si scende sul campo da gioco per un match amichevole di altissimo livello. La partita è sicuramente da leggere con la lente d'ingrandimento, visto che alla Dacia Arena arriverà una delle squadre che più ha speso nel corso di questo mercato: il West Ham. La società londinese non vede l'ora di far vedere a tutti il valore di una squadra che lotta per le prima dieci posizioni in Premier League a paragone di una sua simile nella massima serie del calcio italiano. Quella di domani, inoltre, sarà anche la possibilità di vedere dal vivo un nuovo tandem d'attacco. Si parla di un duo che fino ad oggi si è alternato ma che a detta di mister Andrea Sottilpuò benissimo coesistere. Spazio alle novità, a partire da domani pomeriggio.

Il duo che pensa di poter coesistere è quello formato dalla prima punta nigeriana Isaac Success e quella portoghese Norberto Berchiche Gomes Betuncal anche detto Beto. Solo domani scopriremo se effettivamente il duo può fare la differenza senza problemi o se l'aggiunta di Gerard Deulofeu è estremamente necessaria. Quella che arriverà è una grande occasione per tutti e due che non vedono l'ora di poter dire la loro senza grossi problemi e continuare a stupire proprio come fatto fino ad oggi in campionato, sempre aspettando il ritorno del fantasista.

Il rientro di Deulofeu — Al momento si inizia ad avere una prima data sul possibile rientro di un giocatore così importante come lo spagnolo. Il match contro la Cremonese (che sarà l'ultima amichevole prima del ritorno del campionato) dovrebbe essere la data perfetta per il suo rientro su un campo da gioco. Solo con il tempo sapremo se questa prima ipotesi verrà confermata.