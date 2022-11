Napoli-Udinese | Scelto chi arbitrerà la sfida di sabato al Maradona

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di sabato alle 15 contro la capolista Napoli . L'avversario è dei più proibitivi. una formazione che in campionato veleggia prima con 8 punti di vantaggio sulle seconde. L'udinese, dal canto suo, può affrontare la gara con la spensieratezza della squadra che non ha nulla da perdere. I friulani, dopo questo periodo a secco di vittorie, vuole tornare a stupire e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dagli azzurri. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.

I precedenti

Ayroldi ha incrociato l'Udinese solamente in un'occasione di Bologna-Udinese 2-2 il 6 gennaio 2021. Ha invece 2 precedenti con il Napoli per un bilancio di 1 pareggio e 1 sconfitta (a gennaio in Coppa Italia contro la Fiorentina) dei partenopei. Uno score che pare sorridere alla formazione friulana, facendo sognare l'impresa. Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema infortuni. Anche l'Udinese deve rinunciare a diversi suoi componenti. Ecco chi potrà esserci e chi non ci sarà in questa ultima trasferta del 2022. Becao e Udogie i primi indiziati: le ultime <<<