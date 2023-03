Udinese-Milan | Scelto chi dirigerà la sfida di sabato con i rossoneri

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di sabato alle ore 20,45 contro i Campioni d'Italia. L'avversario, nonostante l'ultimo pareggio in campionato contro la Salernitana, arriva a questa gara comunque in buono stato, con la ventata d'aria fresca arrivata dalla qualificazione in Champions League. Sottil si aspetta dai suoi una prova di carattere, in risposta soprattutto all'ultima vittoria con l'Empoli. I rossoneri, dal canto loro, vogliono reagire alle ultime uscite in Serie A e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dai bianconeri. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.