Udinese-Monza | Scelto il direttore di gara per la sfida di Coppa Italia

Il momento della Coppa Italia è arrivato. Alla Dacia Arena arriva il Monza e per l'Udinese sarà una grandissima chance per sbarcare agli Ottavi di Finale. L'avversario di mercoledì sarà la compagine guidata da Raffaele Palladino, incappata in questo week-end in una sconfitta dopo tre vittorie consecutive. Sarà un avversario diverso rispetto a quello visto durante il terzo turno di Serie A, quando i bianconeri hanno vinto in rimonta 2-1 all' U-Power Stadium. Nessuno si sarebbe aspettato un cambio di rotta così repentino da parte degli uomini di Palladino, soprattutto dal punto di vista del gioco e del carattere. L'Udinese vuole continuare a stupire e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dal Monza. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.