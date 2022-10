Cremonese-Udinese | Scelto il direttore di gara per la sfida di domenica

I bianconeri sono tornati al lavoro per preparare la sfida di domenica alle 15 contro la Cremonese . L'avversario, nonostante il periodo nero in campionato (non ha ancora vinto in campionato), arriva con la spensieratezza della squadra che non ha nulla da perdere. Alvini si aspetta dai suoi una prova di carattere, in risposta soprattutto alla sconfitta di lunedì scorso nello scontro salvezza contro la Sampdoria. L'Udinese dal canto suo vuole tornare a stupire e non ha nessuna intenzione di farsi fermare dalla Cremonese. Nel frattempo la Lega ha deciso chi arbitrerà l'importante sfida.

I precedenti

Il direttore di gara Irrati non sta vivendo un periodo felicissimo, soprattutto dopo le polemiche arrivate al termine della gara tra Roma e Napoli. L'arbitro toscano ha incrociato l'Udinese in 11 i precedenti, per un bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultima volta che Irrati e Udinese si sono incrociati è stato lo scorso 5 marzo in Udinese-Sampdoria 2-1. Con la Cremonese invece esiste solo un precedente, datato 2011, contro la Spal, terminato con il punteggio di 1-1. Adesso la squadra non vede l'ora di continuare a lavorare in vista del prossimo incontro, soprattutto per poter cancellare la prestazione col Torino. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in team Brasile e Sud America. Non perdere l'ultima trattativa avviata dai bianconeri che si avvicina sempre di più alla conclusione. Un nuovo talento arriva dal continente americano. L'Udinese è pronta ad accogliere Matheus Martins: ecco le sue ultime dichiarazioni <<<