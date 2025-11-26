L'incontro di sabato 29 novembre tra Parma e Udinese sarà officiato dall'arbitro Marco Piccinini, originario di Forlì. I suoi assistenti saranno Ceccon e Regattieri, con Mucera come quarto uomo. Al VAR ci sarà Prontera, affiancato da Abisso.
Notizie Udinese – Scelto il direttore di gara per la sfida contro il Parma
La gara tra Udinese e Parma si avvicina sempre di più: andiamo a scoprire la sestina arbitrale designata per il turno
Piccinini ha già arbitrato l’Udinese in 10 occasioni, con un risultato di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La prima volta che ha diretto i friulani è stata contro il Parma, presso lo stadio Friuli, il 1 settembre 2019. Quella partita si concluse con un punteggio di 1-3. L’ultima volta che ha arbitrato l'Udinese è stata il 10 marzo 2025, in Lazio-Udinese, terminata 1-1.
Per quanto riguarda il Parma, i match diretti da Piccinini sono stati 8, con un risultato di 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.
