Notizie Udinese – Scelto il direttore di gara per la sfida contro il Parma

L'incontro di sabato 29 novembre tra Parma e Udinese sarà officiato dall'arbitro Marco Piccinini, originario di Forlì. I suoi assistenti saranno Ceccon e Regattieri , con Mucera come quarto uomo. Al VAR ci sarà Prontera , affiancato da Abisso .

Piccinini ha già arbitrato l’Udinese in 10 occasioni, con un risultato di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La prima volta che ha diretto i friulani è stata contro il Parma, presso lo stadio Friuli, il 1 settembre 2019. Quella partita si concluse con un punteggio di 1-3. L’ultima volta che ha arbitrato l'Udinese è stata il 10 marzo 2025, in Lazio-Udinese, terminata 1-1.