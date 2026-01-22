News Udinese – Scelto il direttore di gara per il match con il Verona

In questi istanti è stato annunciato il direttore di gara per l'Udinese nel corso del prossimo incontro di campionato. Una decisione importante, visto che si tratta di un derby per i bianconeri. Una partita che la squadra di mister Kosta Runjaic vuole vincere per mantenere un posto nella parte sinistra della classifica. Passiamo alla designazione arbitrale.
La terna arbitrale selezionata dall'Aia è la seguente:
Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)
Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Mattia Politi (Sez. AIA di Lecce)
IV uomo: Niccolò Turrini (Sez. AIA di Firenze)
VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)
AVAR: Giacomo Paganessi (Sez. AIA di Bergamo)
