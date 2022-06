News Udinese – Contest il miglior gol della stagione / La finalissima

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Stiamo parlando di una squadra che vuole continuare a fare la differenza

Il team bianconero sta già pensando alla prossima stagione e non vede l'ora di allestire una squadra che sia in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Sicuramente stiamo parlando di una situazione tutt'altro che scontata e a cui bisognerà fare molta attenzione per poter trovare una soluzione finale. Le prossime ore potrebbero essere decisive e di conseguenza non sarà semplice trovare dei sostituti ad alcuni giocatori che potrebbero partire per una nuova destinazione. Intanto i canali social della società hanno appena aperto l'ultima parte di un concorso molto interessante. Stiamo parlando del miglior gol di tutta la stagione. Ecco i due finalisti.

Il primo finalista

Il giocatore al centro dell'articolo ha giocato una stagione superlativa. Questa può essere sicuramente la ciliegina sulla torta di un'annata da incorniciare. Stiamo parlando di un asso nella manica sia per mister Gabriele Cioffi che anche per Luca Gotti. Il suo nome è Lazar Samardzic ed è ancora negli occhi di tutti il gol con cui si è presentato al pubblico bianconero e al calcio che conta. Stiamo parlando della serpentina che ha condotto alla vittoria per 10 l'Udinese contro lo Spezia alla terza giornata del girone di andata di questo campionato. Un gol eccezionale, ma dall'altra parte c'è un avversario temibilissimo.

L'avversario

Il secondo giocatore che lotterà fino alla fine per il premio come miglior gol è Nahuel Molina. Anche la sua è stata una stagione indimenticabile, in cui è riuscito a fare la differenza dal primo all'ultimo minuto. Ha conquistato tutti con le sue prestazioni ed ora non vede l'ora di continuare a fare la differenza e dire la sua anche se dovesse cambiare società d'appartenenza. Il gol arrivato in finale è quello segnato contro il Cagliari. Stiamo parlando di un pallonetto meraviglioso che ha superato Cragno.