Udinese – Scelto il sostituto di Rodrigo Becao: ecco Kabasele / La giornata

I bianconeri hanno finalmente chiuso per il sostituto di Rodrigo Becao. Il nuovo calciatore bianconero arriva dal Belgio: Christian Kabasele

Redazione

Il difensore centrale Christian Kabasele è pronto per la sua nuova avventura in bianconero. Il calciatore belga ha firmato un contratto che lo legherà al club del Friuli Venezia Giulia per le prossime due stagioni. La dirigenza ha selezionato lui come nuovo Rodrigo Becao, dopo che il calciatore brasiliano ha firmato per il Fenerbache. Si tratta dell'ennesimo affare tra le due società di proprietà della famiglia Pozzo. Visto che il calciatore arriva dopo diverse stagioni giocate con la maglia del Watford. Si parla di un difensore molto fisico e roccioso, che ha sempre cercato di mettersi in mostra proprio per le caratteristiche citate in precedenza.

Il classe 1991 è una vera e propria bandiera per il suo ex club, visto che giocava ed ha giocato al Watford per sette stagioni complete. Nelle ultime infatti ha anche portato molto spesso la fascia da capitano al braccio. Dopo diverse annate è arrivata la possibilità di mettersi alla prova in un altro campionato di alto livello come la Serie A. Vedremo se anche con l'Udinese riuscirà a mettersi in mostra proprio come fatto con il Watford. Il calciatore conta in Premier League ben 104 presenze ed anche quattro reti. Adesso non possiamo fare altro che passare al calcio giocato.

L'amichevole del giorno — Oggi è andata in scena l'amichevole tra l'Udinese e il Lipsia, per quello che è senza ombra di dubbio l'appuntamento più importanti di tutta la prestagione bianconera. La sfida è stata per lunghi tratti molto equilibrata, ma alla fine l'hanno spuntata proprio i friulani grazie ad una grandissima rete dell'ex Lazar Samardzic e soprattutto al primo gol contro una big di un calciatore giovanissimo come il portoghese Vivaldo Semedo (classe 2005).