News Udinese – Scelto il sostituto di Davis: il bomber è pronto

L'Udinese ha bisogno di trovare solidità e soprattutto una nuova guida offensiva dopo quanto avvenuto nel corso delle ultime ore con l'infortunio di Keinan Davis che lo terrà fuori dal campo da gioco per almeno quattro settimane. Mister Kosta Runjaic ha trovato il suo nuovo titolare, ecco tutti i dettagli.

Giovane e di grande prospettiva, contro la Roma ha dimostrato di poter fare la differenza senza grossi problemi. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Gueye. Il calciatore arrivato dal Metz avrà nelle prossime sfide le sue chance. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato.