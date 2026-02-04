L'Udinese ha bisogno di trovare solidità e soprattutto una nuova guida offensiva dopo quanto avvenuto nel corso delle ultime ore con l'infortunio di Keinan Davis che lo terrà fuori dal campo da gioco per almeno quattro settimane. Mister Kosta Runjaic ha trovato il suo nuovo titolare, ecco tutti i dettagli.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Scelto il sostituto di Davis: il bomber è pronto
udinese
News Udinese – Scelto il sostituto di Davis: il bomber è pronto
Il bomber bianconero sta lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su un super colpo di mercato
Giovane e di grande prospettiva, contro la Roma ha dimostrato di poter fare la differenza senza grossi problemi. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Gueye. Il calciatore arrivato dal Metz avrà nelle prossime sfide le sue chance. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato. Davis parla del futuro: tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA