Notizie Udinese – Paganin: “Zaniolo? Una scommessa ma…” Le ultime

L'ex bianconero ha commentato l'andamento dell'Udinese di Runjaic immaginando cosa potranno dare i nuovi acquisti

Lorenzo Focolari Redattore 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 12:42)

Antonio Paganin ha discusso l'avvio del campionato dell'Udinese. Per l'ex difensore: "con l'arrivo di un esterno di grande valore come Zanoli, la società ha dimostrato di voler elevare il livello. Entrambi rappresentano un contributo importante da inserire in una squadra che si è già mostrata in forma a Milano. Zaniolo potrebbe risultare una scommessa, dato il suo percorso difficile all'Aston Villa, all'Atalanta e alla Fiorentina, ma a Udine potrà trovare l'ambiente giusto. Per rilanciarsi dovrà abbracciare completamente la causa bianconera".

Paganin, esprime anche il suo parere sull'operato del tecnico Runjaic: "Stiamo parlando di un allenatore che nel suo primo anno in Italia ha sempre mantenuto la squadra lontana dalla zona retrocessione, e apprezzo molto come gestisce la fase difensiva. A Milano, ad esempio, ho trovato notevole la determinazione con cui ha affrontato l'impatto dell'Inter. Ha svolto un ottimo lavoro sulle linee di passaggio per negare opportunità a Lautaro e Thuram. Infine la ripartenza con l'uno-due Bayo-Davis è stata decisiva. Muovendosi efficacemente in spazi ristretti, l'Udinese ha ridotto la velocità dell'Inter, creando le condizioni per il suo successo".

L'ex giocatore bianconero ha anche lodato le capacità di Davis: "Devo essere sincero, oggi è raro trovare un attaccante in grado di ricevere palla spalle alla porta e di far girare il gioco come fa Davis. Sa offrire alla squadra un mix di potenza e rapidità. Potrebbe pagare un prezzo in fase offensiva per mancanza di lucidità, ma i progressi nella fase di non possesso sono significativi e il merito va anche all'allenatore". Tra i migliori nell'ultima gara contro l'Inter c'è Atta, che per Paganin"ricorda per movimenti Isak, l'attaccante recentemente trasferito al Liverpool. Il gol segnato a San Siro è una vera perla e se fosse stato realizzato da un giocatore di grande fama, lo avremmo visto mille volte, ma qui è importante valorizzare il lavoro dello scouting dell'Udinese".