News Udinese – Il club piange la scomparsa di Silvio Francesconi

Tutte le news sull'Udinese. E' venuto a mancare Silvio Francesconi, ex centrocampista bianconero: il cordoglio del club friulano

Una brutta notizia ha scosso l'ambiente Udinese. Purtroppo, è venuto a mancare all'età di 68 anni, Silvio Francesconi, ex regista bianconero nella stagione 1979-80. L'uomo, originario di Massa-Carrara, aveva contratto il covid circa un mese fa ed è deceduto a causa delle conseguenze. Centrocampista dalle grandi qualità, Francesconi iniziò la sua attività da professionista con la Massese nel 1971. Sviluppò la sua carriera principalmente in Serie C, ad eccezione della stagione 1979-1980, nella quale disputò cinque incontri in Serie B con la Ternana. Durante la finestra autunnale di calciomercato si trasferì poi all'Udinese dove fece il suo esordio in Serie A, in occasione della sconfitta interna contro il Bologna. Con la maglia bianconera scese in campo solamente tre volte ed a fine stagione fece ritorno alla Ternana, nel frattempo retrocessa in Serie C1. Appese gli scarpini al chiodo nel 1990, ma non uscì mai dal mondo del calcio. Dopo la chiusura della carriera da professionista, infatti, iniziò ad allenare in diverse società toscane.