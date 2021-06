News Udinese – Maran è il favorito per la Panchina

L'Udinese torna su Rolando Maran, un vecchio pallino per la panchina, dopo che il Venezia sta convincendo Paolo Zanetti a restare

Redazione

Il rebus panchina in casa Udinese sembra sia arrivato ad una conclusione. Rolando Maran è il principale candidato per allenare i friulani nella prossima stagione. Un profilo già ricercato più volte in passato da Pozzo. Una virata decisa dovuta anche dal fatto che il Venezia sta convincendo Paolo Zanetti a restare alla guida degli arancioneroverdi.

ROLANDO MARAN - Una via da considerare e percorrere con decisione. Rolando Maran è ricordato per la sua esperienza longeva al Chievo Verona dal 2014 al 2018 durante la quale ha ottenuto un nono posto in classifica con 50 punti nella stagione 2015-2016 e tante soddisfazioni, con salvezze raggiunte con largo anticipo dai veronesi. L'ultima esperienza in Serie A per Rolando Maran è stata al Genoa, un'avventura finita male e durata pochi mesi. L'esonero è arrivato a fine dicembre con una classifica deficitaria. Un allenatore d'esperienza e di campo che seppur tra alti e bassi ha una carriera di tutto rispetto nel panorama allenatori italiani. Le sue squadre sono molto fisiche, di temperamento aggressivo e non lasciano nulla sul campo. Una costanza che è mancata nella gestione Gotti quest'anno.

LUCA GOTTI - Un cambio di panchina imminente a Udine. L'ormai ex tattico di Maurizio Sarri non siederà più sulla panchina dell'Udinese. L'allenatore ha terminato la stagione con un tredicesimo posto in classifica con 40 punti. Una salvezza dei friulani raggiunta e ottenuta in largo anticipo rispetto alle aspettative di inizio stagione ma troppi sono stati gli alti e bassi del club di Pozzo. Prestazioni pessime sul finale di stagione sia in termini di risultati che a livello caratteriale, ricordiamo ad esempio il 5-1 subito contro i nerazzurri. Punti di domanda per un futuro incerto che ha portato la dirigenza a svolgere le sue valutazioni e decidere per un cambio alla guida tecnica. Parte un nuovo progetto.