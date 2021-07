News Udinese – La società piange la scomparsa di Giuliano Zoratti

All'età di 73 anni è venuto a mancare l'ex calciatore ed allenatore bianconero Giuliano Zoratti: il cordoglio del club friulano

Redazione

L'ambiente bianconero piange la scompara di Giuliano Zoratti. Il friulano è venuto a mancare all'età di 73 anni dopo aver lottato per diverso tempo contro un brutto male. Il classe '47 è ricordato più per la sua carriera da allenatore piuttosto che per quella da calciatore. Indimenticabile la scalata dalla C alla A come vice di Giacomini con l'Udinese. Ha guidato molte squadre in Friuli Venezia Giulia, ma ha lasciato un buon ricordo anche altrove. La sua ultima esperienza in panchina è stata nel 2019 con l'Itala San Marco, la squadra di Gradisca d'Isonzo.

Il cordoglio dell'Udinese

La società bianconera, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, ha voluto esprimere piena vicinanza alla famiglia per questa grave perdita.

''Udinese Calcio e la Famiglia Pozzo piangono la scomparsa di Giuliano Zoratti spentosi stamane all'età di 73 anni.

Zoratti ha vestito la maglia bianconera da calciatore giocando, come centrocampista, in Serie C dal 1966 al 1968 prima di intraprendere una fortunata carriera da allenatore che lo ha visto protagonista, in qualità di vice di Massimo Giacomini, nell'Udinese che tra il 1977 e il 1979 compì la scalata dalla Serie C alla Serie A.

Zoratti continuò a seguire Giacomini come allenatore in seconda fino al 1986 lavorando in club prestigiosi come i rossoneri di Milano, Torino e Napoli prima di intraprendere la carriera da primo allenatore in diverse importanti piazze come, solo per citarne alcune, Avellino, Reggio Calabria, Trieste e Livorno per poi tornare nel suo Friuli ad allenare tra i dilettanti sino a poche stagioni fa.

Oltre alla sua veste di allenatore, Giuliano Zoratti è stato un apprezzato opinionista e commentatore televisivo dell'Udinese tornando a far parte della famiglia bianconera di Udinese Tv e contraddistinguendosi per la sua competenza, il suo garbo e la sua eleganza.

Ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte del Club.

Ciao Giuliano!''