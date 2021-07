Mercato Udinese – Ufficiale: Musso è un nuovo giocatore dell’Atalanta

La notizia era nell'aria, ora è ufficiale: Juan Musso è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Affare da venti milioni di euro

Redazione

Si accende il calciomercato dell'Udinese. Dopo quella di Svante Ingelsson all'Hansa Rostock, il club bianconero ha chiuso ufficialmente un'altra cessione. Juan Musso è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Le due società hanno trovato l'accordo per venti milioni di euro senza contropartite, mentre al portiere è stato proposto un contratto quadriennale da 1,3 milioni l'anno. E’ stato principalmente Gianpiero Gasperini a voler questo acquisto, visto che considera il classe '94 uno dei migliori nel suo ruolo. L'argentino, quindi, dopo diversi anni in Friuli è pronto per fare un salto di qualità importante.

Il comunicato dell'Udinese

Il club bianconero, attraverso un comunicato apparso sul sito della società, ha ufficializzato l'addio del portiere.

''Dopo 3 stagioni e 104 partite in maglia bianconera, Juan Musso lascia l’Udinese.

Il portiere argentino è stato ceduto a titolo definitivo all’Atalanta.

Musso ha vissuto tre grandi stagioni in Friuli, consacrandosi come portiere di primissimo livello sulla scena nazionale ed internazionale grazie al percorso di crescita intrapreso nel club, arrivando a conquistarsi stabilmente un posto nella nazionale argentina con cui ha preso parte a due edizioni della Copa America, quella del 2019 e quella tutt’ora in corso.

Juan ha sempre dimostrato il suo valore in ogni seduta d’allenamento e gara disputata in questi tre anni magnifici. Tutto il Club, quindi, gli è grato e gli augura, per la nuova avventura e il prosieguo della sua luminosa carriera, le migliori fortune professionali che merita per il suo talento e le qualità umane che sempre ha messo a disposizione della causa bianconera''.

Il sostituto

La dirigenza friulana sta già sondando diversi profili. Piacciono molto sia Agustin Rossi del Boca Juniors che Matheus del Braga, mentre sembra difficile arrivare a Luis Maximiano dello Sporting Lisbona. Nelle ultime ore, è stato accostato anche il nome di Joronen del Brescia. I rapporti tra le due società sono buoni e Cellino potrebbe decidere di far partire il finlandese per ''soli'' due milioni di euro. Nel frattempo, l'Udinese segue un centrocampista che milita in Premier League. Ecco di chi si tratta.