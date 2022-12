Udinese – Sconfitta indolore, testa alla prossima partita: rassegna stampa

La società bianconera ha lavorato duramente sul campo e cercato in tutti i modi di fare la differenza. Ieri contro l'Atheltic Bilbao è andata in scena una partita molto importante per testare il vero valore della rosa guidata da Andrea Sottil. L'Udinese (nonostante le tante assenze) ha giocato un match di tutto rispetto contro un avversario di alto livello.