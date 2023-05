Udinese-Napoli / Scontri sul campo da gioco: sono quindici i feriti

Ieri i bianconeri sono scesi in campo ed hanno giocato un match di grandissimo livello contro una società che si è ufficialmente laureata Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. I problemi, però, sono nati dopo l'incontro quando tutti i fans hanno fatto un'invasione di campo per via dell'ufficialità dello scudetto conquistato. In pochi minuti sfortunatamente la situazione è completamente degenerata e i tifosi partenopei sono stati rispediti al loro posto in pochissimo tempo. Sono stati una trentina di fans dell'Udinese a scendere in campo e cercare di rispedire i campani nei loro settori, non sono mancati gli scontri fisici. Ecco tutte le ultime con gli aggiornamenti dell'ultimo minuto.