Mercato Udinese – Vidovsek in bianconero? / Il parere del coach Edi Reja

Il mercato bianconero continua a viaggiare a vele spiegate. La squadra ha intenzione di allestire un team competitivo ben prima del fischio d'inizio della prima partita della stagione 23/24. Dopo l'arrivo della nuova seconda punta Matheus Martins e del laterale Jordan Zemura assieme al bomber brasiliano Brenner è arrivato il momento di valutare un nuovo estremo difensore per la società. In questo caso si parla di un portiere che è davvero acclamato dal pubblico e dall'opinione pubblica, si parla di un calciatore che secondo molti potrebbe ricoprire la stessa carriera fatta da Samir Handanovic. Il suo nome è Vidovsek ed andiamo a vedere il parere del tecnico Edi Reja nei suoi confronti. Il coach albanese ha detto la sua al Messaggero Veneto. Ecco le parti più importanti dell'intervista.

"Ho visto all’opera proprio Vidovsek, il portiere di 23 anni della squadra di Lubiana: è cresciuto molto da quando giocava nella Primavera dell’Atalanta". Reja ha un ottimo parere per quello che potrebbe essere il futuro estremo difensore bianconero e proprio dall'ex coach dell'Albania ci arriva un suggerimento di mercato su questa trattativa: "So che proprio l'Udinese sta seguendo l'estremo difensore con grande attenzione". Adesso non resta altro che attendere delle novità che potrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Intanto andiamo a vedere il rendimento del portiere nel corso di quest'ultima stagione.

Le sue prestazioni

Nel corso di questa annata Vidovsek ha messo a referto ben 27 presenze e concesso solamente 18 gol. Lui è proprio uno dei protagonisti dello scudetto che sta per vincere con la sua squadra: l'Olimpija Lubjana. Oltre a questi numeri vanno fatte notare le diciotto volte in cui la sua rete è rimasta inviolata. Questi sono sicuramente dei numeri degni di nota per un calciatore che vuole provare il grande salto.