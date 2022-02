Notizie Udinese – Il momento della verità: tutto sul prossimo match!

La prossima partita si avvicina a grandi passi e la società bianconera non potrà sicuramente sbagliare. Le ultime sul match in programma

La squadra bianconera ha ottenuto un punto importantissimo ieri sera sul campo dell'attuale capolista.La salvezza continua ad avvicinarsi, anche se al momento mancano le vittorie che farebbero la differenza. Dopo la prova di ieri, però, tutti hanno notato che la squadra con il Tucu Pereyra in campo è una vera e propria outsider e sicuramente può ottenere qualcosa in più di quello che ha racimolato fino ad ora. I pareggi contro i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Stefano Pioli regalano moltissima fiducia. Ora bisogna vincere gli scontri decisivi ed assicurarsi la permanenza nella massima serie .

Sabato prossimo alle 15 e 30 si scenderà in campo in un incontro che a detta della maggioranza delle persone potrebbe fare la differenza alla corsa salvezza. Dall'altra parte del campo (alla Dacia Arena) ci sarà la Sampdoria di mister Giampaolo. Una partita che si prospetta entusiasmante e che per mille motivi differenti deve essere giocata con il sangue agli occhi da parte del team bianconero. Intanto ci sarà dal primo minuto il recupero di due giocatori fondamentali che anche ieri sera hanno fatto la differenza e sono riusciti a dire la loro. Andiamo a vedere di chi si sta parlando. Perché senza di loro il team di Gabriele Cioffi perde moltissimo.