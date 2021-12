News Udinese – Alla scoperta dell’avversario / Bisogna vincere

Il team allenato da Gabriele Cioffi, dopo l'ottima prova di ieri sera deve continuare su questa strada. Ecco i prossimi avversari

Ad inizio anno era una delle squadre attrezzate meglio per la promozione alla prossima Serie A, ma in questo momento sembra essere tutto il contrario. La società calabrese si trova al terz'ultimo posto , in piena zona retrocessione ad addirittura sei punti dall'Alessandria che permetterebbe alla squadra di giocare i playout. Anche il cambio di mister non ha portato la soluzione sperata. Marino non è riuscito a migliorare le prestazioni, anzi se possibile, il rendimento è addirittura peggiorato. Ora rimane la Coppa Italia è l'intenzione è quella di fare il meglio possibile, ma non sarà semplice. L'Udinese è motivato e vuole tornare a vincere .

Sicuramente saranno diverse le sostituzioni e ci sarà tantissimo spazio per chi, ancora oggi, non ha trovato spazio o convinto. Da De Maio a Forestieri, passando per Samardzic. Tutti questi proprio martedì potrebbero avere una grandissima chance. Ricordiamo che l'incontro è in diretta sulle reti Mediaset e di conseguenza tutti possono vederlo. Martedì alle 18 e 30, per andare avanti in Coppa.