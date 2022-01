Udinese – Scoppia l’emergenza Covid-19 / Nove casi confermati!

La squadra è in un vero e proprio momento nero. Sono ben nove i casi di Covid-19 nel gruppo, sette di questi sono dei giocatori. Ecco chi sono

Il team bianconero si trova in una situazione tutt'altro che semplice. Ben nove persone, che compongono il gruppo squadra, sono state trovate positive al test per rilevare il Covid-19. Scatta una vera e propria emergenza in casa friulana e il match di giovedì sera inizia ad essere a rischio. Il club come si può evincere dalla nota diramata dalla società ha attivato immediatamente tutte le procedure e tutti i protocolli, informando anche tutte le autorità sanitarie del caso. Un grosso problema in vista dei prossimi incontri e di questo calendario cortissimo. Andiamo a vedere cosa filtra in vista del match dell'Epifania.

La prossima partita

La Lega Serie A è stata chiara e non c'è bisogno di rinviare i match, proprio nella riunione di due giorni fa è stato confermato il proseguimento del campionato e di conseguenza la conferma di tutte le date. Nessuno si aspettava, però, una situazione di questo tipo. Sono diverse le società costrette a dover fare i conti con il virus che sta piegando l'intera umanità negli ultimi due anni. Nelle ultime ore non solo l'Udinese, ma anche l'Hellas Verona si è ritrovata con ben dieci positivi ed il suo match è a rischio come molti altri. Andiamo a vedere quali partite potrebbero essere rinviate questa giornata.

I possibili rinvii

Ora è tutto in mano alle varie ASL, saranno loro a decidere il futuro del campionato e nello specifico di questa giornata. Sono ben tre le partite a rischio. La prima è proprio quella dell'Udinese contro la Fiorentina. Il secondo incontro che rischia il rinvio è quello tra Hellas e Spezia ed infine non è ancora rientrata l'emergenza per la Salernitana. Di conseguenza, l'ultimo match che potrebbe essere rinviato è quello tra i campani e il Venezia. Una situazione tutta da monitorare e in continuo aggiornamento. Non perdere le ultime in entrata ed in uscita. Un giocatore ha già fatto le valigie. Ecco di chi si tratta <<<