News Udinese – Scritto il cammino in Coppa Italia / Ecco le avversarie

Il team di Andrea Sottil è stato sorteggiato ieri pomeriggio assieme a tutte le altre squadre di Serie A e di Serie B (incluse quattro di Lega Pro) ed hanno potuto vedere quale sarà il loro cammino nel corso della prossima Coppa Italia. I bianconeri sono chiamati a superarsi, visto che non riescono a superare gli ottavi di finale da oramai più di dieci anni. Nel corso dell'ultima annata, inoltre la squadra di Andrea Sottil ha deluso tutte le aspettative. Ricordiamo che prese sotto gamba il match contro il Monza ed arrivò una sconfitta inaspettata in casa per tre reti a due. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere i primi sfidanti.