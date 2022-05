News Udinese – Simone Scuffet ai microfoni: “Attenzione allo Spezia…”

L'ex baby prodigio della cantera bianconera (attualmente in Cipro) spiega a cosa devono fare attenzione i bianconeri. Le ultime

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita non semplice sia da gestire che da fare. La squadra continua il suo periodo di crescita e sicuramente non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro. Negli ultimi mesi gli uomini di Gabriele Cioffi hanno trovato una continuità disarmante ed infatti nel solo mese di Aprile, la media punti ottenuta si aggira su i 2,2 a partita. Meglio della società friulana solo gli attuali campioni d'Italia. Sabato si scenderà di nuovo in campo per fare la differenza e cercare in tutti i modi di continuare a macinare punti e posizioni in classifica. A presentare l'incontro ci ha pensato un doppio ex, stiamo parlando di Simone Scuffet. Ecco le sue parole.