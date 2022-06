News Udinese – Scuffet torna in Italia / Affare in dirittura d’arrivo

Il team bianconero continua a dire la sua e fare la differenza. Ecco il punto in vista della prossima stagione: nessun passo falso

Il mercato sta per iniziare, mancano solo due giorni prima che prenda il via ufficiale questa sessione estiva. Sicuramente tutti i club si stanno già muovendo da tempo, ma l'idea è quella di continuare a sorprendere tutti (addetti ai lavori inclusi) e chiudere i migliori colpi per il proprio club. Nelle ultime ore l'Udinese si sta dando da fare e non vede l'ora di dire la sua in vista della prossima stagione. La squadra è cambiata sotto diversi aspetti, ma l'intenzione è quella di riprendere dalla seconda parte della passata stagione. Un obiettivo che si vuole raggiungere anche se non sarà semplice. Intanto un ex bianconero, cresciuto nelle giovanili, è pronto per il ritorno nel calcio italiano: ecco di chi stiamo parlando.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è di ritorno da un'esperienza unica nel calcio europeo. Stiamo parlando di un portiere che non vede l'ora di dire la sua, nonostante nel corso delle ultime annate non sia riuscito ad esprimere il suo miglior calcio. Nel corso di questa ultima annata ha fatto il possibile e si è comportato bene, ma non in un campionato di primo livello. Le prossime ore potrebbero essere decisive per poter ammirare (di nuovo) Simone Scuffet alle prese con un club italiano. Ecco gli indizi che portano al suo addio.

Il nuovo capitolo

Il suo club attuale: l'Apoel Nicosia, ha chiuso nelle ultime ore la trattativa per un altro portiere. Stiamo parlando di Vid Belec, questo fa pensare che la società si sia coperta in caso di un addio. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo passaggio al Lecce che non vede l'ora di dare una possibilità all'estremo difensore cresciuto nella cantera dell'Udinese.