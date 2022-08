Udinese | Seduta domenicale al Bruseschi: Bijol recuperato al 100%

Gli uomini di Sottil sono tornati al lavoro per preparare la difficile sfida di mercoledì sera alle 18,30 contro la Fiorentina . Per i viola sarà la sesta partita in tre settimane, compreso il big match che oggi alle 20,45 chiude il terzo turno di Serie A. I friulani sono chiamati a ripetere la prestazione convincente vista contro il Monza che ha portato i primi tre punti del campionato. Importante sarebbe dare continuità contro un avversario sulla carta superiore ai bianconeri, anche se nel calcio mai dire mai.

L'Udinese ha reso noto sul proprio sito ufficiale lo svolgimento dell'allenamento odierno. Domenica caratterizzata dal ritorno in campo per i bianconeri. I calciatori che hanno avuto più minutaggio contro il Monza, come di consueto, hanno svolto un programma di scarico sul campo. Il resto del gruppo, invece, si è concentrato su esercitazioni tecnico-tattiche e sul possesso palla, migliorato grazie all'inserimento dal '1 minuto di Sandi Lovric. La notizia più importante però è il recupero al 100% di Jaka Bijol, rientrato ad allenarsi con i compagni dopo la brutta botta alla testa rimediata contro la Salernitana. Il centrale sloveno è pienamente ristabilito e insidia Nuytinck per una maglia da titolare. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbe essere schierata quella scesa in campo all'U Power Stadium, con Beto dall'inizio al fianco di Deulofeu e Pereyra largo sulla destra. Unico assente Perez per squalifica. Domani in programma un nuovo allenamento al mattino dove avremo sicuramente maggiori informazioni sull'undici che andrà a sfidare i toscani.