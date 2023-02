News Udinese – Seduta mattutina per la squadra: ecco come è andata

Il team bianconero si è ritrovato sul campo da gioco questa mattina per preparare il prossimo incontro di campionato. Ecco come è andata

Redazione

L'Udinese continua a lavorare intensamente in vista dei prossimi impegni di campionato. La squadra ha voglia di tornare ad alti livelli ed è pronta a tutto pur di conquistare i tre punti nel corso del prossimo match contro lo Spezia. Anche i bianconeri della Liguria, però, sono pronti per vendere cara la pelle visto che hanno un urgente bisogno di successi per poter conquistare la terza salvezza nella massima serie del calcio italiano. Si prospetta uno scontro chiuso e carico di emozioni per un match che da quando si è registrato in Serie A, non è mai stato scontato. Adesso non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere come è andata la seduta d'allenamento per il team di mister Andrea Sottil.

Quest'oggi ritrovo mattutino per tutti i giocatori friulani. Una seduta importante che a due giorni dal match è servita per capire al meglio le giocate e le intenzioni dell'avversario. Tanta tattica per tutti i giocatori, ma resta una sessione a porte chiuse e di conseguenza non sono trapelate informazioni di nessun tipo. Non resta che attendere le prossime ore e più precisamente la conferenza stampa per poter fare un punto della situazione che sta vivendo l'Udinese e soprattutto per capire chi potrà scendere in campo dal primo minuto. Al momento un'idea c'è già. Ecco quale potrebbe essere l'undici titolare dei friulani.

In campo dal primo — Domenica pomeriggio l'Udinese dovrebbe scendere in campo con Silvestri a difendere la porta. I tre difensori saranno Nehuen Perez, Rodrigo Becao e Adam Masina. Bisogna ancora decidere in quali posizioni scenderanno in campo questi giocatori. A centrocampo spazio per Samardzic e Sandi Lovric, con Walace che resta imprescindibile. Sulle fasce sempre presenti Kingsley Ehizibue e Destiny Udogie. Bisogna invece ancora decidere chi giocherà in attacco. Beto sembra essere sicuro di una maglia da titolare ed al momento anche Pereyra e favorito su tutti gli altri.